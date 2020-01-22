Жуков отметил усиление финансово-экономического блока правительства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Финансово-экономический блок кабмина серьезно усилен, первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов в команде с вице-премьером Татьяной Голиковой смогут существенно ускорить реализацию важнейших положений послания президента, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Я думаю, что экономический блок правительства очень серьезно усилен. Андрей Белоусов, который будет первым вице-премьером и куратором финансово-экономического блока, один из наиболее уважаемых и ведущих экономистов в России, много лет работал и в правительстве, и вместе с президентом. Конечно же, его взгляды во многом легли и в формирование послания президента последних лет и национальных проектов", - сказал Жуков журналистам.
Он также напомнил, что у главы Минфина Антона Силуанова сформирована надежная база для дальнейшего продвижения по пути социально-экономического развития.
"Я думаю, что в этой команде вместе с Татьяной Голиковой они смогут существенно ускорить реализацию важнейших положений послания, прежде всего, добиться более высоких темпов экономического роста, и на этой базе - повышения благосостояния граждан", - сказал Жуков.
Он отметил, что парламентарии начнут взаимодействие с новым правительством уже с первого дня после его назначения, прежде всего, в части реализации послания президента: для этого в ближайшее время предстоит внести поправки в бюджет и ряд законов, чтобы в максимально короткие сроки осуществить реализацию послания.