Жуков отметил усиление финансово-экономического блока правительства

"Я думаю, что экономический блок правительства очень серьезно усилен. Андрей Белоусов, который будет первым вице-премьером и куратором финансово-экономического блока, один из наиболее уважаемых и ведущих экономистов в России, много лет работал и в правительстве, и вместе с президентом. Конечно же, его взгляды во многом легли и в формирование послания президента последних лет и национальных проектов", - сказал Жуков журналистам.