В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Свыше 200 человек вернулись из Свыше 200 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще более 1,1 тысячи беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 395 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 239 человек (женщин – 72, детей – 122), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" –1 156 человек (женщин – 347, детей – 590)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись два беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.