Убившего собаку нижегородца приговорили к 300 часам обязательных работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода, убившего собаку на глазах хозяйки, к 300 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что в июле 2018 года житель Нижнего Новгорода во время прогулки со своей собакой породы чау-чау на территории дачных участков в Кстовском районе увидел бегущую им навстречу сибирского хаски. В тот момент, когда собака была уже зафиксирована хозяйкой за ошейник, мужчина нанес собаке два удара ножом. В результате сибирский хаски погиб. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 70 тысяч рублей.
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"Кстовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 48-летнего нижегородца за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Исковые требования потерпевшей на сумму 70 тысяч рублей удовлетворены судом в полном объеме" - говорится в сообщении ведомства.