Убившего собаку нижегородца приговорили к 300 часам обязательных работ

Судом установлено, что в июле 2018 года житель Нижнего Новгорода во время прогулки со своей собакой породы чау-чау на территории дачных участков в Кстовском районе увидел бегущую им навстречу сибирского хаски. В тот момент, когда собака была уже зафиксирована хозяйкой за ошейник, мужчина нанес собаке два удара ножом. В результате сибирский хаски погиб. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 70 тысяч рублей.