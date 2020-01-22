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Убившего собаку нижегородца приговорили к 300 часам обязательных работ
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РИА Новости

Убившего собаку нижегородца приговорили к 300 часам обязательных работ

11:22 22.01.2020
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CC0 / Pixabay / Joe007 / Собака породы хаски
Собака породы хаски
CC0 / Pixabay / Joe007 /
Собака породы хаски. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода, убившего собаку на глазах хозяйки, к 300 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что в июле 2018 года житель Нижнего Новгорода во время прогулки со своей собакой породы чау-чау на территории дачных участков в Кстовском районе увидел бегущую им навстречу сибирского хаски. В тот момент, когда собака была уже зафиксирована хозяйкой за ошейник, мужчина нанес собаке два удара ножом. В результате сибирский хаски погиб. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 70 тысяч рублей.
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"Кстовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 48-летнего нижегородца за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Исковые требования потерпевшей на сумму 70 тысяч рублей удовлетворены судом в полном объеме" - говорится в сообщении ведомства.
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Нижний НовгородКстовский районПроисшествия
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