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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-22T11:11+0300
https://ria.ru/20200122/1563714667.html
В Московском зоопарке две большие панды встретят китайский Новый год
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РИА Новости

В Московском зоопарке две большие панды встретят китайский Новый год

11:11 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Две большие панды Жуи и Диндин, которые в прошлом году поселились в Московском зоопарке, встретят китайский Новый год в России.
В преддверии праздника, который в этом году отмечается 25 января, их навестил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй с супругой Гао Янь.
Чжан Ханьхуэй отметил, что бамбуковых медведей привезли из Китая в Россию в год 70-летия установления дипломатических отношений между странами, а также указал на особую миссию этих животных, которые являются символом Китая и олицетворением дружбы.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, панды прекрасно адаптировались к жизни в России.
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По случаю китайского Нового года дирекция зоопарка постаралась создать для бамбуковых медведей по-настоящему новогоднюю атмосферу. Вольер украсили традиционными китайскими красными фонарями, бумажными гирляндами, а также установили главный символ Нового года в России – ели. Кроме того, для панд приготовили праздничное угощение – два ледяных торта с фруктами, а также "шашлычки" из яблок, груш, винограда и моркови, которая так полюбилась бамбуковым медведям.
За жизнью китайских бамбуковых медведей в Московском зоопарке с интересом наблюдают не только дети, но и взрослые.
Наблюдать за пандами можно не только в Московском зоопарке, но и через онлайн-трансляцию.
Акулова от имени Московского зоопарка поздравила жителей КНР с наступающим Новым годом по лунному календарю и пожелала благополучия, счастья и дружбы между Китаем и Россией.
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Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйМоскваКитай
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