В Московском зоопарке две большие панды встретят китайский Новый год

В преддверии праздника, который в этом году отмечается 25 января, их навестил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй с супругой Гао Янь.

Чжан Ханьхуэй отметил, что бамбуковых медведей привезли из Китая в Россию в год 70-летия установления дипломатических отношений между странами, а также указал на особую миссию этих животных, которые являются символом Китая и олицетворением дружбы.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, панды прекрасно адаптировались к жизни в России.

По случаю китайского Нового года дирекция зоопарка постаралась создать для бамбуковых медведей по-настоящему новогоднюю атмосферу. Вольер украсили традиционными китайскими красными фонарями, бумажными гирляндами, а также установили главный символ Нового года в России – ели. Кроме того, для панд приготовили праздничное угощение – два ледяных торта с фруктами, а также "шашлычки" из яблок, груш, винограда и моркови, которая так полюбилась бамбуковым медведям.

За жизнью китайских бамбуковых медведей в Московском зоопарке с интересом наблюдают не только дети, но и взрослые.

Наблюдать за пандами можно не только в Московском зоопарке, но и через онлайн-трансляцию.