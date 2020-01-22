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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-22T11:03+0300
https://ria.ru/20200122/1563713761.html
Российская ОС будет устанавливаться на серверы Huawei
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РИА Новости

Российская ОС будет устанавливаться на серверы Huawei

11:03 22.01.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская высокотехнологичная корпорация Huawei и российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" договорились о том, что серверы для центров обработки данных Huawei будут работать на базе оперативной системы "Ред ОС".
Российскую операционную систему "Ред ОС" установят на серверы Huawei TaiShan 200 Server – модель для периферийных вычислений. Совместимость продуктов подтверждена двусторонней сертификацией.
"Huawei планирует развивать сотрудничество с "Ред Софт" в области создания совместных программно-аппаратных решений для широкого круга заказчиков", – поясняет директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй.
Заместитель генерального директора "Ред Софт" Рустам Рустамов считает, что договорённость станет новым шагом для сотрудничества в самых разных IT-решениях. Сотрудничество с Huawei поможет "Ред Софт" получить новые конкурентные возможности и компетенцию.
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Разработчики других российских ОС на базе Linux также выразили готовность предоставить свои разработки для использования на серверах Huawei.
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Россия-Китай: ГлавноеHuawei TechnologiesКитайРоссия
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