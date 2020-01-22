Российская ОС будет устанавливаться на серверы Huawei

МОСКВА, 22 янв - . Китайская высокотехнологичная корпорация " Проект "Россия-Китай: Главное . Китайская высокотехнологичная корпорация Huawei и российский разработчик программного обеспечения "Ред Софт" договорились о том, что серверы для центров обработки данных Huawei будут работать на базе оперативной системы "Ред ОС".

Российскую операционную систему "Ред ОС" установят на серверы Huawei TaiShan 200 Server – модель для периферийных вычислений. Совместимость продуктов подтверждена двусторонней сертификацией.

"Huawei планирует развивать сотрудничество с "Ред Софт" в области создания совместных программно-аппаратных решений для широкого круга заказчиков", – поясняет директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй.

Заместитель генерального директора "Ред Софт" Рустам Рустамов считает, что договорённость станет новым шагом для сотрудничества в самых разных IT-решениях. Сотрудничество с Huawei поможет "Ред Софт" получить новые конкурентные возможности и компетенцию.