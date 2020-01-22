В ДНР обвинили силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о семи нарушениях перемирия за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 21 мину калибром 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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