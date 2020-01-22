В Ростовской области завели дело после массового отравления роллами

"Прокуратурой города Шахты признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в информации.

Специалисты по питанию распределили популярные диеты по их полезности, бесполезности и опасности для здоровья.

Нездоровое здоровое питание: какая диета самая опасная Специалисты по питанию распределили популярные диеты по их полезности, бесполезности и опасности для здоровья.

По данным ведомства, в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов, приобретенных в "Суши Микс", в больницы были госпитализированы 33 человека. У всех был выявлен одинаковый возбудитель инфекции.