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В Ростовской области завели дело после массового отравления роллами
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РИА Новости

В Ростовской области завели дело после массового отравления роллами

09:27 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичРоллы
Роллы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Роллы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления роллами жителей города Шахты Ростовской области в конце прошлого года, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратурой города Шахты признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в информации.
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По данным ведомства, в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов, приобретенных в "Суши Микс", в больницы были госпитализированы 33 человека. У всех был выявлен одинаковый возбудитель инфекции.
"Это стало возможным в связи с многочисленными нарушениями санитарных правил при производстве продукции на предприятии", - отмечается в информации.
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В настоящее время по делу проводится расследование, которое прокуратурой города взято на контроль.
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