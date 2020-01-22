Власти Приморья предупреждают туристов региона о коронавирусе в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. Агентство по туризму Приморья предупреждает туристов о коронавирусе в Китае, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Агентство по туризму Приморья информирует туроператоров и фирмы края, отправляющие путешественников в Китай, о вспышке пневмонии в центральной части страны. Информация доводится до российских граждан как на этапе планирования путешествия, так и до всех выезжающих в эту страну", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Он добавил, что информация Роспотребнадзора о вспышке заболевания в КНР размещена на портале о туризме Приморского края.

В Агентстве по туризму Приморья отметили, что в январе в регионе "низкий" сезон, и, как следствие, традиционный спад туристских потоков в зимний период.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

По последним официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 440, девять человек погибли.