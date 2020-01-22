На Ямале мужчине, которого переселили в вагончик, выделят квартиру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе потребовал от администрации села Находка выделить квартиру пожилому мужчине, которого переселили из аварийного дома в вагончик, сообщает региональная прокуратура.
Местный житель обратился в надзорный орган после того, как его выселили из аварийного многоквартирного дома, квартира в котором предоставлялась властями на условиях социального найма. Проверка показала, что здание действительно находится в аварийном состоянии из-за дефектов, разрушения элементов и повреждения конструкций.
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Однако, согласно информации прокуратуры, для постоянного проживания администрация села выделила мужчине вагончик, который не соответствует нормам. В частности, как подчеркнули в ведомстве, проживание в нем зимой создает угрозу для жизни и здоровья. Прокурор Тазовского района ЯНАО обратился в суд с иском к сельской администрации, потребовав, чтобы местные власти предоставили квартиру мужчине по договору социального найма вне очереди.
"Тазовским районным судом требования прокурора полностью удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена обязанность предоставить жилое помещение, соответствующее всем требованиям", - резюмировали в прокуратуре Ямала.