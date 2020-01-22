На Ямале мужчине, которого переселили в вагончик, выделят квартиру

Местный житель обратился в надзорный орган после того, как его выселили из аварийного многоквартирного дома, квартира в котором предоставлялась властями на условиях социального найма. Проверка показала, что здание действительно находится в аварийном состоянии из-за дефектов, разрушения элементов и повреждения конструкций.

Однако, согласно информации прокуратуры, для постоянного проживания администрация села выделила мужчине вагончик, который не соответствует нормам. В частности, как подчеркнули в ведомстве, проживание в нем зимой создает угрозу для жизни и здоровья. Прокурор Тазовского района ЯНАО обратился в суд с иском к сельской администрации, потребовав, чтобы местные власти предоставили квартиру мужчине по договору социального найма вне очереди.