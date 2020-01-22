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В Улан-Удэ четверо бездомных погибли при пожаре в колодце
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РИА Новости

В Улан-Удэ четверо бездомных погибли при пожаре в колодце

08:26 22.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинКанализационный люк
Канализационный люк
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Канализационный люк. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Четверо бездомных погибли при пожаре внутри колодца в Октябрьском районе Улан-Удэ, в котором была обустроена ночлежка, сообщает пресс-служба управления СК по Бурятии.
В ведомстве не исключают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или освещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.
"Утром произошло возгорание внутри колодца, расположенного по улице Геологическая города Улан-Удэ. При тушении пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин… По данным следствия, дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные граждане являлись бездомными. В указанном тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку", - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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