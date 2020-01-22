В Улан-Удэ четверо бездомных погибли при пожаре в колодце

"Утром произошло возгорание внутри колодца, расположенного по улице Геологическая города Улан-Удэ. При тушении пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин… По данным следствия, дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные граждане являлись бездомными. В указанном тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку", - говорится в сообщении.