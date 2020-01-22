Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T08:13+0300
https://ria.ru/20200122/1563705500.html
В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося дома
https://cdn22.img.ria.ru/images/152651/09/1526510991_0:182:3500:2151_1036x0_80_0_0_0de2abb16f076e4e4a2c213b1b5a1656.jpg
РИА Новости

В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося дома

08:13 22.01.2020
2568
© РИА Новости / Александр ВильфШахта лифта
Шахта лифта
© РИА Новости / Александр Вильф
Шахта лифта . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Трое рабочих-монтажников получили травмы, упав в шахту лифта строящегося дома в Кемерово, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
"Двадцать первого января в 17.00 (13.00 мск) в строящемся здании у дома 7а по Притомскому (проспекту – ред.) при монтаже лифтового оборудования с высоты около шести метров упали в шахту лифта трое рабочих-монтажников. Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Подгорбунского", – сообщил Дужик.
Он добавил, что состояние двоих пострадавших врачи расценивают как легкое, состояние третьего тяжелое.
"Двое находятся в общем отделении, состояние еще одного пострадавшего тяжелое. Он был госпитализирован в реанимацию", – уточнил пресс-секретарь.
Шахта лифта
23 августа 2019, 11:21
В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта строящегося дома
131862
Обсудить 0
КемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Военнослужащий ВСУ
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
В Горловке один человек погиб из-за обстрела со стороны силовиков
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин определил структуру и состав нового правительства
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион выступает на презентации своей книги Патриарх Кирилл. 27 января 2019
Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса
Ольга Анашкина
"Подлетела до второго этажа": кто ответит за гибель женщины в ДТП
Канализационный люк
В Улан-Удэ четверо бездомных погибли при пожаре в колодце
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Украинский военный
Силовики обстреляли окраины Донецка из минометов, заявили в ДНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы
В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния