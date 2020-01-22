В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося дома

"Двадцать первого января в 17.00 (13.00 мск) в строящемся здании у дома 7а по Притомскому (проспекту – ред.) при монтаже лифтового оборудования с высоты около шести метров упали в шахту лифта трое рабочих-монтажников. Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Подгорбунского", – сообщил Дужик.