В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося дома

КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Трое рабочих-монтажников получили травмы, упав в шахту лифта строящегося дома в Кемерово, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
"Двадцать первого января в 17.00 (13.00 мск) в строящемся здании у дома 7а по Притомскому (проспекту – ред.) при монтаже лифтового оборудования с высоты около шести метров упали в шахту лифта трое рабочих-монтажников. Все пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Подгорбунского", – сообщил Дужик.
Он добавил, что состояние двоих пострадавших врачи расценивают как легкое, состояние третьего тяжелое.
"Двое находятся в общем отделении, состояние еще одного пострадавшего тяжелое. Он был госпитализирован в реанимацию", – уточнил пресс-секретарь.
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