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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:08 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами снег и пониженное атмосферное давление ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице от нуля до плюс двух градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В условиях облачной с прояснениями погоды не обойдется без небольших кратковременных осадков, они будут преимущественно в виде снега", - сказала Волосюк.
Пр ее словам, температура в Москве и по области ожидается не выше нуля - до плюс двух градусов.
Метеоролог добавила, что ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 732 миллиметра ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы.
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