Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

"В условиях облачной с прояснениями погоды не обойдется без небольших кратковременных осадков, они будут преимущественно в виде снега", - сказала Волосюк.

Пр ее словам, температура в Москве и по области ожидается не выше нуля - до плюс двух градусов.

Метеоролог добавила, что ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 732 миллиметра ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы.