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Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
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РИА Новости

Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него

07:42 22.01.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион во время памятных мероприятий в патриаршем подворье святителя Николая Русской православной церкви Московского патриархата в Бари. 19 декабря 2018
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион во время памятных мероприятий в патриаршем подворье святителя Николая Русской православной церкви Московского патриархата в Бари. 19 декабря 2018
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) связывает появляющиеся в СМИ на него "компроматы" в том числе с заинтересованностью Константинопольского патриархата в его отстранении от должности председателя ОВЦС.
В декабре прошлого года "Новая газета" опубликовала статью о якобы принадлежащем митрополите пентхаусе в испанском городе Альтея стоимостью почти миллион евро. Эту информацию вскоре отчасти опроверг "Собеседник". При этом в январе этого года уже "Собеседник" написал, что в собственности архиерея есть как минимум два "Мерседеса" и шестикомнатная квартира возле "Третьяковской" за 25 миллионов рублей.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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Отвечая на вопрос о том, откуда такой интерес СМИ к теме его личного имущества, митрополит Иларион выразил мнение, что "этот интерес заказной и, могу предположить, проплаченный".
"Есть заказ на публикацию любых данных, которые могут иметь компрометирующий характер, с целью отстранения меня от должности председателя ОВЦС. В этом особенно заинтересованы в Константинополе – там считают меня виновником жесткого курса в отношении непризнания так называемой "Православной церкви Украины", созданной на базе двух раскольнических структур", - заявил иерарх.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
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Ситуация вокруг УПЦКонстантинопольский патриархатМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
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07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
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