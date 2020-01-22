Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него

Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион во время памятных мероприятий в патриаршем подворье святителя Николая Русской православной церкви Московского патриархата в Бари. 19 декабря 2018

В декабре прошлого года "Новая газета" опубликовала статью о якобы принадлежащем митрополите пентхаусе в испанском городе Альтея стоимостью почти миллион евро. Эту информацию вскоре отчасти опроверг "Собеседник". При этом в январе этого года уже "Собеседник" написал, что в собственности архиерея есть как минимум два "Мерседеса" и шестикомнатная квартира возле "Третьяковской" за 25 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос о том, откуда такой интерес СМИ к теме его личного имущества, митрополит Иларион выразил мнение, что "этот интерес заказной и, могу предположить, проплаченный".

"Есть заказ на публикацию любых данных, которые могут иметь компрометирующий характер, с целью отстранения меня от должности председателя ОВЦС. В этом особенно заинтересованы в Константинополе – там считают меня виновником жесткого курса в отношении непризнания так называемой "Православной церкви Украины", созданной на базе двух раскольнических структур", - заявил иерарх.