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Голландцу, жившему девять лет с детьми в подвале, предъявили обвинения
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РИА Новости

Голландцу, жившему девять лет с детьми в подвале, предъявили обвинения

06:34 22.01.2020 (обновлено: 07:40 22.01.2020)
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© Фото : Niek FromaПолицейский автомобиль в Нидерландах
Полицейский автомобиль в Нидерландах
© Фото : Niek Froma
Полицейский автомобиль в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов обвинила мужчину, который на протяжении девяти лет жил с шестью детьми в полной изоляции в подвале фермерского дома в Нидерландах, в сексуальных надругательствах над двумя из девяти его детей, сообщило местное издание NL Times.
По данным издания, 67-летний Геррит Ян ван Д. обвиняется в сексуальных надругательствах над двумя своими детьми, которые на тот период не достигли 16 лет. Надругательства над одним из детей происходили с ноября 2002 года по ноябрь 2006 года, над другим — с августа 2004 года по август 2008 года. Отмечается, что мужчина считал, что дети одержимы духом его покойной жены.
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Кроме того, мужчина подозревается в жестоком обращении, причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы в отношении всех девяти своих детей в разные периоды, начиная с сентября 1989 года по октябрь 2019 года. По данным издания, все дети Геррит Яна ван Д. рассказали, что отец подвергал их физическим наказаниям, если ему казалось, что в них вселился злой дух.
Ранее в октябре СМИ писали, что полиция в провинции Дренте на северо-востоке Нидерландов обнаружила мужчину и шестерых его детей от 18 до 25 лет, которые как минимум девять лет жили в подвале фермерского дома. Семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар, хозяин которого вызвал правоохранителей. В связи с инцидентом на ферме был задержан 58-летний Йозеф Б., а также сам отец семейства.
СМИ сообщали также, что проживавшая в изоляции от мира семья принадлежит к религиозному движению "Церковь объединения". "Церковь объединения" была основана в 1954 году в Южной Корее Мун Сон Мёном. Ее последователей часто называют "мунистами". Основатель движения скончался в сентябре 2012 года. В настоящее время международным президентом движения является его дочь — Мун Сон Джин.
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