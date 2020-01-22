В России может появиться карта туриста для посещения космических мест

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Карта Карта туриста , которая позволит выгодно посещать музеи, связанные с историей советской и российской космонавтики, может появиться в России в год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщил РИА Новости гендиректор программы "Карта Гостя Санкт-Петербурга", популяризатор космонавтики Николай Дмитриев.

"Поскольку сейчас я руковожу проектом в формате City Card, и у нас есть технологическая платформа, родилась такая мысль – сделать карту федерального уровня, которая объединит в себе космические музеи", - сказал Дмитриев, напомнив, что в США, например, существует проект NASA Visitor Centers, объединяющий 14 космических центров в разных городах.

Он отметил, что в программу будут приглашены не только музеи, связанные непосредственно с космонавтикой, но и другие заведения, в экспозициях которых есть разделы и экспонаты космической тематики не только в области науки, но и в области искусства.

Всего в России, по словам Дмитриева, более ста космических музеев. Причем создатели проекта хотели бы, чтобы кроме крупных и известных (таких, как, например, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге и Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в отреставрированном павильоне "Космос"), туда вошли и многие малые музеи, в том числе мемориальные, к примеру, музеи Юрия Гагарина и Германа Титова на родине космонавтов.

В качестве примера некосмических музеев, которые тоже могли бы войти в программу, Дмитриев привел Музей политической истории в Санкт-Петербурге, где часть экспозиции посвящена визитам Гагарина в зарубежные страны во время Миссии Дружбы, и Государственный Эрмитаж, который регулярно устраивает выставки, посвященные космической теме. Также новая космическая карта могла бы охватить и Музей связи имени Попова, так как без спутниковой связи тяжело представить современную жизнь, или, например, Музей истории денег в Петропавловской крепости. В его экспозиции представлены различные памятные и юбилейные монеты, связанные с освоением космоса.

Большой проект

Дмитриев отметил, что проект карты большой и требует большого числа согласований с различными ведомствами, поэтому организаторы пока не называют конкретную дату запуска.

"День космонавтики - это реперная точка. Конечно, хотелось бы успеть реализовать этот проект к 12 апреля 2021 года. Но поскольку проект сложный, с очень большим количеством людей надо договориться, объединить их в общее дело, сложно дать стопроцентную гарантию. Если, не дай бог, не успеем, будем все равно двигаться дальше в этом направлении", - рассказал он.

Дмитриев добавил, что сейчас идут переговоры с Ассоциацией музеев космонавтики России. В 2017 году эта организация уже выпускала туристический справочник по космическим музеям. В рамках космической карты туриста этот справочник может быть оцифрован.

Проект поддержал Союз музеев России, президентом которого является Михаил Пиотровский. Весной организаторы планируют подать заявку на президентский грант, а летом представить проект на конференции Global Space Exploration Conference (GLEX 2020), которая пройдет в июне в Санкт-Петербурге.