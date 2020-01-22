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Хабаровские пункты пропуска в Китай усилили меры безопасности
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РИА Новости

Хабаровские пункты пропуска в Китай усилили меры безопасности

05:40 22.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗона таможенного контроля на российско-китайской границе
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю усилило меры безопасности в пунктах пропуска через российско-китайскую границу из-за распространения в Китае коронавируса в канун Китайского Нового года, сообщил РИА Новости представитель управления.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число людей, инфицированных новым типом коронавируса в Китае, достигло 324. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Ранее сообщалось, что рост потока пассажиров из КНР предполагается в канун Китайского Нового года, который наступает 25 января.
"Карантинные меры усилены в аэропорту Хабаровска и в пункте пропуска в Китай Покровка-Жаохэ. Там дежурят сотрудники Роспотребнадзора, которые наблюдают за ситуацией и проводят дистанционную термометрию прибывающих пассажиров", - рассказал собеседник агентства.
Минздрав региона рекомендует выезжающим в КНР соблюдать максимальные меры профилактики. "Уже отмечена способность нового штамма коронавируса передаваться от человека к человеку. Поэтому при поездке в Китай мы рекомендуем воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды, по возможности носить маски. Кроме того, необходимо регулярно мыть руки и временно отказаться от приема в пищу недоваренного и недожаренного мяса", - говорится в сообщении министерства здравоохранения края.
Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, источником нового коронавируса могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя. Среди симптомов заболевания повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание как при простуде.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайРоссияХабаровский крайУхань
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