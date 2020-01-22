Хабаровские пункты пропуска в Китай усилили меры безопасности

ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Управление Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю усилило меры безопасности в пунктах пропуска через российско-китайскую границу из-за распространения в Китае коронавируса в канун Китайского Нового года, сообщил РИА Новости представитель управления.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число людей, инфицированных новым типом коронавируса в Китае, достигло 324. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что рост потока пассажиров из КНР предполагается в канун Китайского Нового года, который наступает 25 января.

"Карантинные меры усилены в аэропорту Хабаровска и в пункте пропуска в Китай Покровка-Жаохэ. Там дежурят сотрудники Роспотребнадзора, которые наблюдают за ситуацией и проводят дистанционную термометрию прибывающих пассажиров", - рассказал собеседник агентства.

Минздрав региона рекомендует выезжающим в КНР соблюдать максимальные меры профилактики. "Уже отмечена способность нового штамма коронавируса передаваться от человека к человеку. Поэтому при поездке в Китай мы рекомендуем воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды, по возможности носить маски. Кроме того, необходимо регулярно мыть руки и временно отказаться от приема в пищу недоваренного и недожаренного мяса", - говорится в сообщении министерства здравоохранения края.