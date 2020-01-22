На Сахалина одобрили сохранение в кабмине кураторов Дальнего Востока

"Новость, вне всякого сомнения, для нас очень хорошая. С Юрием Петровичем Трутневым и Александром Александровичем Козловым у нас уже сложилась конструктивная работа в части решения задач, поставленных президентом, важных для сахалинцев и курильчан вопросов. Эти люди прекрасно понимают специфику Дальнего Востока, Сахалинской области, знают об актуальных проблемах федерального округа, понимают, как их решать", - подчеркнул глава региона.