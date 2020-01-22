На Сахалина одобрили сохранение в кабмине кураторов Дальнего Востока

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Сохранение кураторов Дальневосточного федерального округа в правительстве РФ стало хорошей новостью, заявил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Во вторник президент РФ Владимир Путин переназначил Александра Козлова главой Минвостокразвития, а Юрия Трутнева - вице-премьером - полпредом главы государства в ДФО.
"Новость, вне всякого сомнения, для нас очень хорошая. С Юрием Петровичем Трутневым и Александром Александровичем Козловым у нас уже сложилась конструктивная работа в части решения задач, поставленных президентом, важных для сахалинцев и курильчан вопросов. Эти люди прекрасно понимают специфику Дальнего Востока, Сахалинской области, знают об актуальных проблемах федерального округа, понимают, как их решать", - подчеркнул глава региона.
По словам Лимаренко, разработаны различные государственные программы, направленные на повышение деловой активности, создание новых производств, современных высокооплачиваемых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, повышение качества жизни дальневосточников в целом.
"Программы уже успешно реализуются, и Сахалинская область активно в них участвует. Для нас важно, чтобы так было и в дальнейшем. И сегодняшняя новость вселяет в это уверенность", - заключил сахалинский губернатор.