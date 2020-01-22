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2020-01-22T05:02+0300
https://ria.ru/20200122/1563703471.html
В "КосмоКурсе" рассказали об ожидаемой прибыли от космического туризма
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РИА Новости

В "КосмоКурсе" рассказали об ожидаемой прибыли от космического туризма

05:02 22.01.2020
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© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запуски туристов в космос по суборбитальной траектории, которые с территории Нижегородской области планирует проводить компания "КосмоКурс", начнут приносить чистую прибыль через пять лет после начала полетов, рассказал РИА Новости гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.
"По нашим расчетам, весь проект выйдет на окупаемость через 10 лет после начала реализации или в течение пяти лет с момента первого пуска", - рассказал Пушкин.
Ранее директор департамента по проектам операционной эффективности АО "Организация "Агат" (головной экономический институт Роскосмоса) Алексей Долгов заявил, что компания "КосмоКурс" и аналогичные зарубежные операторы не окупят своих затрат на создание космических систем. Согласно презентации представителя "Агата", проекты суборбитальных полетов могут суммарно рассчитывать на 670 желающих в год, готовых оплатить 250 тысяч долларов США за свой полет. Весь мировой рынок при этом оценивается в 167 миллионов долларов в год. Проекты по суборбитальному туризму в США развивают частные компании Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, и Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.
Согласно расчетам представителя МГТУ им. Баумана, содержащимся в сборнике тезисов докладов, подготовленных к предстоящей научной конференции по космонавтике "Королевские чтения", которая пройдет в Москве с 28 по 31 января, при стоимости билета в 250 тысяч долларов США и максимальной загрузке компания "КосмоКурс" выйдет на окупаемость при первоначальных инвестициях в размере 150 миллионов долларов США более чем через 13 лет после начала предоставления услуг.
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Ранее компания "КосмоКурс" объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он по плану будет длиться 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
Первую очередь космодрома для суборбитального туризма планируется построить в 2023 году, причем уже в 2020 году будет готов стенд для огневых испытаний, на котором "КосмоКурс" собирается тестировать собственные ракетные двигатели.
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Хочу стать космонавтомПавел ПушкинКосмос - РИА НаукаРоскосмосНижегородская область
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