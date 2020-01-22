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В Минобороны раскрыли возможности системы ПРО Москвы
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РИА Новости

В Минобороны раскрыли возможности системы ПРО Москвы

04:14 22.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противоракетной обороны Москвы гарантированно отразит удар любых баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

"На вооружении соединения находится действующая стратегическая система про, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства.
"Личный состав соединения обеспечивает эксплуатацию средств системы ПРО, их поддержание в исправном состоянии и постоянной боевой готовности", - отметил генерал.
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н
01:59
В Минобороны раскрыли, сколько времени нужно на защиту Москвы от ракет
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваБезопасность
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