В Минобороны раскрыли возможности системы ПРО Москвы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противоракетной обороны Москвы гарантированно отразит удар любых баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.
"На вооружении соединения находится действующая стратегическая система про, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства.
"Личный состав соединения обеспечивает эксплуатацию средств системы ПРО, их поддержание в исправном состоянии и постоянной боевой готовности", - отметил генерал.