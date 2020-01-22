В Минобороны раскрыли возможности системы ПРО Москвы

"На вооружении соединения находится действующая стратегическая система про, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда" .

По его словам, это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства.