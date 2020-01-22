Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе

ООН, 22 янв — РИА Новости. Члены Члены Совбеза ООН призывают стороны ливийского конфликта к конструктивному участию в Объединенной военной комиссии "5+5", говорится в заявлении СБ.

"Генеральный секретарь ООН проинформировал членов Совета Безопасности о конференции по Ливии, которая прошла в Берлине. Члены СБ ООН приветствовали итоги, достигнутые международными лидерами на конференции", — зачитал заявление председательствующий в СБ ООН постпред Вьетнама Данг Дин Куи.

"Члены СБ ООН призвали ливийские стороны принять конструктивное участие в работе Объединенной военной комиссии "5+5", чтобы заключить соглашение о прекращении огня как можно скорее", — добавил он.

Постпред Вьетнама отметил, что в ближайшие дни Совбез проведет последующее обсуждение шагов, которые могут быть приняты вслед за итогами берлинской конференции.

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, он надеется, что Объединенная военная комиссия соберется 28 января. Сейчас идет работа между экономистами противоборствующих сторон в контексте подготовки экономической реформы в Ливии.

Конференция по Ливии

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Участники конференции приняли документ по ее итогам. Лидеры государств подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране.

Они заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совбеза ООН, и призвали не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников.