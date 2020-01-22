На Ямале стало доступно новое оборудование для диагностики рака

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Теперь для более точной диагностики рака жителям Нового Уренгоя не нужно ездить в столицу: в городской больнице заработало новое оборудование для диагностики онкологических заболеваний. Современный комплекс для иммуногистохимических исследований предназначен для анализа тканей с помощью специфической реакции антиген — антитело.

"Метод иммуногистохимии позволяет достоверно, с огромной долей вероятности установить происхождение опухоли, найти первичный очаг распространения метастаз. Данное оборудование используют в мировой практике, теперь оно есть и в Новом Уренгое. У нас закуплены расходные материалы, специалисты прошли обучение, аппарат в работе", — пояснил заведующий патанатомическим отделением Марат Галлямов.

Для местной диагностической службы также была приобретена эндоскопическая стойка в комплекте с видеоколоноскопом высокого разрешения, которая позволит врачам выявить признаки рака толстого кишечника на ранней стадии, а также вовремя предотвратить его.