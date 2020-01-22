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2020-01-22T15:34+0300
https://ria.ru/20200122/1563685898.html
На Ямале стало доступно новое оборудование для диагностики рака
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РИА Новости

На Ямале стало доступно новое оборудование для диагностики рака

08:00 22.01.2020 (обновлено: 15:34 22.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоОперационная медицинская сестра проверяет настройки мониторов
Операционная медицинская сестра проверяет настройки мониторов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Теперь для более точной диагностики рака жителям Нового Уренгоя не нужно ездить в столицу: в городской больнице заработало новое оборудование для диагностики онкологических заболеваний. Современный комплекс для иммуногистохимических исследований предназначен для анализа тканей с помощью специфической реакции антиген — антитело.
"Метод иммуногистохимии позволяет достоверно, с огромной долей вероятности установить происхождение опухоли, найти первичный очаг распространения метастаз. Данное оборудование используют в мировой практике, теперь оно есть и в Новом Уренгое. У нас закуплены расходные материалы, специалисты прошли обучение, аппарат в работе", — пояснил заведующий патанатомическим отделением Марат Галлямов.
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Для местной диагностической службы также была приобретена эндоскопическая стойка в комплекте с видеоколоноскопом высокого разрешения, которая позволит врачам выявить признаки рака толстого кишечника на ранней стадии, а также вовремя предотвратить его.
"Мы сможем проводить скрининговые исследования, то есть осматривать пациентов без характерных жалоб. Одномоментно вместе с осмотром кишечника оборудование позволяет удалять мелкие полиповидные образования, что является профилактикой возможных онкологических образований", — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Игорь Киртянов.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯмалНовый Уренгой
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