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Нетаньяху поприветствовал гостей форума памяти жертв холокоста
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РИА Новости

Нетаньяху поприветствовал гостей форума памяти жертв холокоста

22:51 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал глав и представителей стран, прибывающих на Всемирный форум памяти жертв холокоста, который пройдет в Иерусалиме 23 января.
"Я приветствую лидеров со всего мира, прибывающих сюда, в Иерусалим, чтобы отметить с нами 75 лет освобождения концлагеря Аушвиц. Важно, что они помнят, откуда мы пришли и важно, что они видят, чего мы достигли сейчас", - сказал Нетаньяху в видеообращении в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщил МИД страны, на данный момент прибыли, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, президент Кипра Никос Анастасиадис.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
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Биньямин НетаньяхуИерусалимИзраильВ мире
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