Нетаньяху поприветствовал гостей форума памяти жертв холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал глав и представителей стран, прибывающих на Всемирный форум памяти жертв холокоста, который пройдет в Иерусалиме 23 января.
"Я приветствую лидеров со всего мира, прибывающих сюда, в Иерусалим, чтобы отметить с нами 75 лет освобождения концлагеря Аушвиц. Важно, что они помнят, откуда мы пришли и важно, что они видят, чего мы достигли сейчас", - сказал Нетаньяху в видеообращении в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщил МИД страны, на данный момент прибыли, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, президент Кипра Никос Анастасиадис.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.