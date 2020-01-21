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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-21T23:42+0300
https://ria.ru/20200121/1563699206.html
США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:133:3064:1856_1036x0_80_0_0_df54f768bfcc5ffa5901283f9e1f1c03.jpg
РИА Новости

США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов

22:46 21.01.2020 (обновлено: 23:42 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Минфин США распространил санкции на 15 венесуэльских бизнес-джетов, говорится на сайте ведомства.
В частности, речь идет о семи самолетах Learjet 45, трех Beechcraft 1900D, четырех Falcon 900 и одном Falcon 200 разных модификаций.
Эти самолеты, по информации минфина США, принадлежат государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и использовались в том числе для перевозки высокопоставленных представителей власти.
"Кроме того, некоторые из этих самолетов управлялись небезопасно и непрофессионально в близости от американских военных самолетов в международном воздушном пространстве", - говорится на сайте американского ведомства.
Нефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA
8 января, 02:16
Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеPDVSAМинистерство финансов СШАВенесуэлаСШАВ мире
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