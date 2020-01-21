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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:35+0300
https://ria.ru/20200121/1563698690.html
В Госдуме прокомментировали назначение Абрамченко
https://cdn24.img.ria.ru/images/150714/91/1507149107_0:180:2809:1760_1036x0_80_0_0_d2a04cbf1e39f8e4f1cff0c05b952caa.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали назначение Абрамченко

22:35 21.01.2020
2026
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОльга Тимофеева на открытии Российской экологической недели 2017
Ольга Тимофеева на открытии Российской экологической недели 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Виктория Абрамченко, назначенная заместителем председателя правительства России, является профессионалом в сфере кадастровой политики, заявила вице-спикер Государственной думы ("Единая Россия") Ольга Тимофеева.
"Когда нам сегодня все нужно ставить на кадастр, понимать, сколько у нас есть собственности, имущества, земель, это тот человек - профессионал, который пришел в ту сферу, в которой он разбирается и которую он понимает", - заявила Тимофеева в эфире Первого канала.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.
С октября 2016 года Абрамченко была заместителем министра экономического развития Российской Федерации - руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
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Вчера, 22:22
Новое правительство в лицах
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