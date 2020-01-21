В Госдуме прокомментировали назначение Абрамченко

"Когда нам сегодня все нужно ставить на кадастр, понимать, сколько у нас есть собственности, имущества, земель, это тот человек - профессионал, который пришел в ту сферу, в которой он разбирается и которую он понимает", - заявила Тимофеева в эфире Первого канала.