Слуцкий заявил, что не представляет во главе МИД никого, кроме Лаврова

Ранее во вторник стало известно, что министр Сергей Лавров сохранил свой пост в новом составе правительства. Лавров занимает свой пост с 2004 года.

"Я не представляю другого министра иностранных дел, кроме Сергея Викторовича Лаврова, потому что это уникальный дипломат, который блестяще знает многостороннюю проблематику в рамках сегодняшней внешней политики, обладает колоссальным опытом, очень сильный переговорщик", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Глава думского комитета назвал единственно верным решение переназначить Лаврова на пост главы МИД.

"Конечно, "свято место пусто не бывает", но сегодня любой, кто пришел бы на это место, был бы качественно слабее. А сегодняшняя Россия, находясь в очень непростой геополитической ситуации, думаю, не должна себе позволять подобного рода эксперименты на самой себе. Поэтому решение руководства страны и нового главы правительства в отношении главы внешнеполитического ведомства, на мой взгляд, единственно правильное", - сказал Слуцкий.

Депутат также пожелал Лаврову здоровья и дальнейших успехов на внешнеполитическом поприще, добавив, что с таким министром, как он, внешней политике РФ "обеспечен успех".