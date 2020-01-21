В Госдуме прокомментировали переназначение Лаврова

"Сергей Викторович за последние годы, которые стали особенно напряженными, проделал колоссальную, огромную работу, был в постоянных перелетах, наверное, просто жил в самолете. Сегодня трудно найти ему замену, такого же грамотного дипломата. У нас замечательный дипломатический корпус, у нас традиционно сохранилась плеяда дипломатов. МИД, несмотря не все трудности, работал на "пять", - сказал Чепа РИА Новости.