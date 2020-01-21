В Госдуме прокомментировали переназначение Лаврова

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сергей Лавров на своем посту проделал колоссальную работу, найти ему замену было бы крайне трудно, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя переназначение Лаврова на должность главы МИД России.
Президент России Владимир Путин назначил министром иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который занимает эту должность с 2004 года.
"Сергей Викторович за последние годы, которые стали особенно напряженными, проделал колоссальную, огромную работу, был в постоянных перелетах, наверное, просто жил в самолете. Сегодня трудно найти ему замену, такого же грамотного дипломата. У нас замечательный дипломатический корпус, у нас традиционно сохранилась плеяда дипломатов. МИД, несмотря не все трудности, работал на "пять", - сказал Чепа РИА Новости.