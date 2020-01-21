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Биография Евгения Зиничева
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РИА Новости

Биография Евгения Зиничева

20:59 21.01.2020 (обновлено: 21:00 21.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.
В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ.
До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.
С июня 2015 года по июль 2016 год занимал пост начальника Управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области.
С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.
В ноябре 2016 года стало известно, что Зиничев занял должность заместителя директора ФСБ РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
21 января 2020 года вновь назначен главой МЧС России.
В 2018 году ему было присвоено звание генерал-полковник.
Член Морской коллегии при правительстве РФ.
Декларированный годовой доход Евгения Зиничева за 2018 год составил 9 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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