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Формирование нового правительства
2020-01-21T20:39+0300
https://ria.ru/20200121/1563693532.html
В ГД назвали сохранение Шойгу в правительстве грамотным решением
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РИА Новости

В ГД назвали сохранение Шойгу в правительстве грамотным решением

20:39 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сохранение Сергея Шойгу в составе нового кабмина - важное и грамотное решение, Вооруженные Силы РФ находятся в стадии перевооружения, поэтому логично не менять министра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Сергей Кужугетович на сегодняшний день пользуется одним из серьезных авторитетов в глазах избирателей и жителей страны и, конечно же, внутри Вооруженных Сил РФ. Это очень важное и грамотное решение, потому что сегодня страна находится в стадии вооружения. Вооруженные силы получают новые, новейшие виды вооружения. Очень много планов, очень много начатых мероприятий. И для того чтобы этот процесс не прерывался, чтобы это не пошло во вред обороноспособности страны, то, наверно, логично не менять министра, у которого получается выполнять свои обязанности гораздо лучше остальных министров", - сказал РИА Новости Шерин.
По мнению парламентария, решение сохранить Шойгу в составе кабмина является абсолютно логичным и пойдет только на пользу обороноспособности страны, тем более что РФ находится в состоянии выполнения задач на территории САР.
Шерин также напомнил, что Вооруженные Силы РФ за последние 10 лет значительно изменились в лучшую сторону. "То, что сегодня представляют из себя Вооруженные Силы Российской Федерации даже по сравнению даже с 10-летней давностью, это, конечно, большая разница в лучшую сторону", - сказал он.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
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Формирование нового правительстваАлександр ШеринМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФСергей ШойгуРоссияПолитика
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