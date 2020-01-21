В ГД назвали сохранение Шойгу в правительстве грамотным решением

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сохранение Сергея Шойгу в составе нового кабмина - важное и грамотное решение, Вооруженные Силы РФ находятся в стадии перевооружения, поэтому логично не менять министра, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Сергей Кужугетович на сегодняшний день пользуется одним из серьезных авторитетов в глазах избирателей и жителей страны и, конечно же, внутри Вооруженных Сил РФ. Это очень важное и грамотное решение, потому что сегодня страна находится в стадии вооружения. Вооруженные силы получают новые, новейшие виды вооружения. Очень много планов, очень много начатых мероприятий. И для того чтобы этот процесс не прерывался, чтобы это не пошло во вред обороноспособности страны, то, наверно, логично не менять министра, у которого получается выполнять свои обязанности гораздо лучше остальных министров", - сказал РИА Новости Шерин.
По мнению парламентария, решение сохранить Шойгу в составе кабмина является абсолютно логичным и пойдет только на пользу обороноспособности страны, тем более что РФ находится в состоянии выполнения задач на территории САР.
Шерин также напомнил, что Вооруженные Силы РФ за последние 10 лет значительно изменились в лучшую сторону. "То, что сегодня представляют из себя Вооруженные Силы Российской Федерации даже по сравнению даже с 10-летней давностью, это, конечно, большая разница в лучшую сторону", - сказал он.