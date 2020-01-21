В ГД назвали сохранение Шойгу в правительстве грамотным решением

"Сергей Кужугетович на сегодняшний день пользуется одним из серьезных авторитетов в глазах избирателей и жителей страны и, конечно же, внутри Вооруженных Сил РФ. Это очень важное и грамотное решение, потому что сегодня страна находится в стадии вооружения. Вооруженные силы получают новые, новейшие виды вооружения. Очень много планов, очень много начатых мероприятий. И для того чтобы этот процесс не прерывался, чтобы это не пошло во вред обороноспособности страны, то, наверно, логично не менять министра, у которого получается выполнять свои обязанности гораздо лучше остальных министров", - сказал РИА Новости Шерин.