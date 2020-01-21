Зиничев сохранил пост главы МЧС

"Указ "О Министре Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Зиничева Евгения Николаевича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.