МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евгений Зиничев сохранил пост главы МЧС, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Данный пост Зиничев занимает с 2018 года.
"Указ "О Министре Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Зиничева Евгения Николаевича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.