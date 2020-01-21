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Формирование нового правительства
2020-01-21T20:33+0300
https://ria.ru/20200121/1563692601.html
Зиничев сохранил пост главы МЧС
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РИА Новости

Зиничев сохранил пост главы МЧС

20:23 21.01.2020 (обновлено: 20:33 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Евгений Зиничев сохранил пост главы МЧС, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Данный пост Зиничев занимает с 2018 года.
"Указ "О Министре Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Зиничева Евгения Николаевича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.
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Формирование нового правительстваЕвгений ЗиничевМЧС РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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