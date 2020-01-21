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2020-01-21T19:25+0300
https://ria.ru/20200121/1563689888.html
Спасатели получат опытные образцы новейшей техники
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РИА Новости

Спасатели получат опытные образцы новейшей техники

19:25 21.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудники специализированной пожарной части во время учений
Сотрудники специализированной пожарной части во время учений
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В спасательные центры МЧС РФ уже в этом году могут поступить новые аварийно-спасательные средства, сообщается на сайте ведомства. Среди них плавающее пожарное судно на гусеницах, прибор для поиска людей при снежных завалах и система обнаружения пострадавших под разрушенными зданиями. Разработка техники ведется с прошлого года, опытные образцы должны передать региональным отделениям уже в этом году.
В тульский спасцентр МЧС поступит плавающее пожарно-спасательное транспортное средство на гусеничном ходу.
"Оно предназначено для работы в условиях разрушенной инфраструктуры и на территориях, подверженных паводкам. <…> Разработка обеспечит тушение пожаров и откачку больших объемов воды с затопленных территорий и объектов", – говорится на сайте. Эта машина повышенной проходимости позволит эвакуировать пострадавших и материальные ценности, доставлять пожарное оборудование и спасательные средств в районы ЧС.
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Мобильный комплекс поиска пострадавших в снежных завалах и лавинах передадут в северокавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС.
"Сверхширокополосный прибор предназначен для увеличения производительности аварийно-спасательных работ и повышения точности определения месторасположения пострадавших в теле лавины в реальном времени", – рассказали в МЧС РФ.
Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России получит быстродействующую портативную поисковую систему. Ее будут использовать отряды спасателей при поисково-спасательных работах в районах чрезвычайных ситуаций.
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