Спасатели получат опытные образцы новейшей техники

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В спасательные центры МЧС РФ уже в этом году могут поступить новые аварийно-спасательные средства, сообщается на сайте ведомства. Среди них плавающее пожарное судно на гусеницах, прибор для поиска людей при снежных завалах и система обнаружения пострадавших под разрушенными зданиями. Разработка техники ведется с прошлого года, опытные образцы должны передать региональным отделениям уже в этом году.

В тульский спасцентр МЧС поступит плавающее пожарно-спасательное транспортное средство на гусеничном ходу.

"Оно предназначено для работы в условиях разрушенной инфраструктуры и на территориях, подверженных паводкам. <…> Разработка обеспечит тушение пожаров и откачку больших объемов воды с затопленных территорий и объектов", – говорится на сайте. Эта машина повышенной проходимости позволит эвакуировать пострадавших и материальные ценности, доставлять пожарное оборудование и спасательные средств в районы ЧС.

Мобильный комплекс поиска пострадавших в снежных завалах и лавинах передадут в северокавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

"Сверхширокополосный прибор предназначен для увеличения производительности аварийно-спасательных работ и повышения точности определения месторасположения пострадавших в теле лавины в реальном времени", – рассказали в МЧС РФ.