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Роспотребнадзор будет учитывать поступающую информацию по коронавирусу
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РИА Новости

Роспотребнадзор будет учитывать поступающую информацию по коронавирусу

19:17 21.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей от КНР и ВОЗ информации по новому коронавирусу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из КНР и Всемирной организации здравоохранения информации", - говорится в сообщении.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек уже скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорВОЗКитайУханьВ мире
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