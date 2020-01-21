Руденя: на дорожную сеть Верхневолжья за 9 лет направят 103 млрд руб

"Наши главные задачи – привести дорожную сеть региона в порядок, повысить безопасность на дорогах. За 9 лет планируем направить около 103 миллиардов рублей на эти цели. Еще одна важная задача – наладить работу общественного транспорта. Сейчас мы внедряем новую систему перевозок. На начальном этапе – в Твери и Калининском районе. Следующая задача, которая обозначена в госпрограмме – обеспечить качественные пассажирские перевозки во всех муниципалитетах", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.