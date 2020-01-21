Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-21T19:14+0300
https://ria.ru/20200121/1563689537.html
Руденя: на дорожную сеть Верхневолжья за 9 лет направят 103 млрд руб
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/33/1555983377_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_a41bc183423dc20733ad34b1d25bec66.jpg
РИА Новости

Руденя: на дорожную сеть Верхневолжья за 9 лет направят 103 млрд руб

19:14 21.01.2020
81
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 янв – РИА Новости. В Тверской области впервые на девять лет принята отраслевая госпрограмма по развитию транспортного комплекса и дорожного хозяйства региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Наши главные задачи – привести дорожную сеть региона в порядок, повысить безопасность на дорогах. За 9 лет планируем направить около 103 миллиардов рублей на эти цели. Еще одна важная задача – наладить работу общественного транспорта. Сейчас мы внедряем новую систему перевозок. На начальном этапе – в Твери и Калининском районе. Следующая задача, которая обозначена в госпрограмме – обеспечить качественные пассажирские перевозки во всех муниципалитетах", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе напомнили, что новая модель пассажирских перевозок будет внедрена в Верхневолжье с 3 февраля текущего года. В течение первого, переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет (ЕСПБ). С 1 марта проезд будет предоставляться по электронной социальной карте жителя Тверской области либо по электронной бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы "Мир". При этом стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц.
По словам главы региона, одно из преимуществ новой модели пассажирских перевозок – возможность льготного проезда на всех маршрутах общественного транспорта.
Строительство транспортной развязки. Архивное фото
7 июня 2018, 15:55
Путин заявил о планах властей удвоить затраты на дорожное строительство
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Камчатка войдет в федеральную программу ремонта мостов
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Количество поездов по мосту в Крым будет расти
Крымский мост через Керченский пролив
По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
Река Лена
Мост через Лену близ Якутска будет бесплатным для легковых автомобилей
Железнодорожный вокзал
Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
Автомобиль скорой помощи
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Сотрудник полиции
Полиция не увидела криминала в исчезновении матери тройняшек из Туапсе
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса
Полиция во время акции протеста в Бейруте
Ливанский депутат назвал беспорядки в стране политическим посланием
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса
Сотрудник МЧС РФ
В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Рубль не отреагировал на назначения в новом правительстве
Серж Саргсян
Защита экс-президента Армении Саргсяна сочла обвинение незаконным
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Татарстан и холдинг Srei обсудили сотрудничество
Молоток судьи
Суд смягчил приговор бизнесмену из "лондонского списка" Каковкину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
Лента новостейМолния