Руденя: на дорожную сеть Верхневолжья за 9 лет направят 103 млрд руб

ТВЕРЬ, 21 янв – РИА Новости. В Тверской области впервые на девять лет принята отраслевая госпрограмма по развитию транспортного комплекса и дорожного хозяйства региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Наши главные задачи – привести дорожную сеть региона в порядок, повысить безопасность на дорогах. За 9 лет планируем направить около 103 миллиардов рублей на эти цели. Еще одна важная задача – наладить работу общественного транспорта. Сейчас мы внедряем новую систему перевозок. На начальном этапе – в Твери и Калининском районе. Следующая задача, которая обозначена в госпрограмме – обеспечить качественные пассажирские перевозки во всех муниципалитетах", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе напомнили, что новая модель пассажирских перевозок будет внедрена в Верхневолжье с 3 февраля текущего года. В течение первого, переходного месяца для льготных категорий граждан будет действовать привычный единый социальный проездной билет (ЕСПБ). С 1 марта проезд будет предоставляться по электронной социальной карте жителя Тверской области либо по электронной бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы "Мир". При этом стоимость останется прежней – 302 рубля в месяц.
По словам главы региона, одно из преимуществ новой модели пассажирских перевозок – возможность льготного проезда на всех маршрутах общественного транспорта.
7 июня 2018, 15:55Путин заявил о планах властей удвоить затраты на дорожное строительство