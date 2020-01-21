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Новости Подмосковья
2020-01-21T19:13+0300
https://ria.ru/20200121/1563689488.html
Число жалоб на систему вывоза мусора в Подмосковье уменьшилось
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/94/1563689418_0:86:1500:930_1036x0_80_0_0_d4c2f2c8ec74058f09f3920e61eabe8c.jpg
РИА Новости

Число жалоб на систему вывоза мусора в Подмосковье уменьшилось

19:13 21.01.2020
21
© РИА Новости / Илья ПиталевВыгрузка мусора из контейнера в мусоровоз
Выгрузка мусора из контейнера в мусоровоз
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Портал "Добродел" заверил, что жители Московской области стали оставлять меньше жалоб, связанных с вывозом мусора. Об этом сообщил телеканал "360".
На прошедшей неделе на портал "Добродел" поступило около 13 тысяч жалоб. Жители Раменского, Одинцова, Люберец, Подольска, Красногорска, Химок и Балашихи оказались самыми активными. Больше всего вопросов удалось решить в категориях "Снег", "Двор" и "Мусор".
Отмечается, что впервые за последние три месяца количество жалоб, связанных с вывозом мусора во дворах и в местах массового скопления людей, стало меньше. Ивантеевка, Пушкино и Одинцов стали лучшими в этой категории.
На сегодняшний день на портале "Добродел" зарегистрировано свыше 1,6 миллиона пользователей. Около 15 тысяч подмосковных жителей присоединяются к сервису каждую неделю. Им доступно более 40 категорий – от получения госуслуг до записи в детсады.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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