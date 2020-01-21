Число жалоб на систему вывоза мусора в Подмосковье уменьшилось

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Портал "Добродел" заверил, что жители Московской области стали оставлять меньше жалоб, связанных с вывозом мусора. Об этом сообщил телеканал Портал "Добродел" заверил, что жители Московской области стали оставлять меньше жалоб, связанных с вывозом мусора. Об этом сообщил телеканал "360"

На прошедшей неделе на портал "Добродел" поступило около 13 тысяч жалоб. Жители Раменского, Одинцова, Люберец, Подольска, Красногорска, Химок и Балашихи оказались самыми активными. Больше всего вопросов удалось решить в категориях "Снег", "Двор" и "Мусор".

Отмечается, что впервые за последние три месяца количество жалоб, связанных с вывозом мусора во дворах и в местах массового скопления людей, стало меньше. Ивантеевка, Пушкино и Одинцов стали лучшими в этой категории.