Число жалоб на систему вывоза мусора в Подмосковье уменьшилось

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Портал "Добродел" заверил, что жители Московской области стали оставлять меньше жалоб, связанных с вывозом мусора. Об этом сообщил телеканал "360".
На прошедшей неделе на портал "Добродел" поступило около 13 тысяч жалоб. Жители Раменского, Одинцова, Люберец, Подольска, Красногорска, Химок и Балашихи оказались самыми активными. Больше всего вопросов удалось решить в категориях "Снег", "Двор" и "Мусор".
Отмечается, что впервые за последние три месяца количество жалоб, связанных с вывозом мусора во дворах и в местах массового скопления людей, стало меньше. Ивантеевка, Пушкино и Одинцов стали лучшими в этой категории.
На сегодняшний день на портале "Добродел" зарегистрировано свыше 1,6 миллиона пользователей. Около 15 тысяч подмосковных жителей присоединяются к сервису каждую неделю. Им доступно более 40 категорий – от получения госуслуг до записи в детсады.