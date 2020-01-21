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Защита Атамбаева попросила вызвать депутата Госдумы свидетелем в суд
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РИА Новости

Защита Атамбаева попросила вызвать депутата Госдумы свидетелем в суд

18:58 21.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. Защита экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, попросила вызвать в суд в качестве свидетеля депутата Госдумы России Адама Делимханова, сообщил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.
Ранее Сергей Слесарев (второй адвокат Атамбаева) сообщил о ходатайстве о вызове в качестве свидетеля в суд главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Шамиль Атаханов в своих показаниях утверждает, что освобождение Батукаева обсуждалось с Кадыровым и Делимхановым. Надо это проверить", - заявил Жоошев.
По словам защиты экс-президента, бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, также проходящий обвиняемым по делу о незаконном освобождении Батукаева, в своих показаниях сообщил, что Атамбаев обсуждал освобождение криминального авторитета с Кадыровым и Делимхановым. По утверждению Атаханова, в ходе телефонного разговора взамен на освобождение Батукаева Кадыров обещал помочь с экстрадицией в Киргизию бывшего главы службы госохраны Жаныша Бакиева, который на родине заочно приговорен к пожизненному заключению за многие тяжкие преступления. Впоследствии, как заявлял Атаханов, переговоры с властями Киргизии вел Делимханов.
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"Судья отказал нам в удовлетворении этого ходатайства", - заявил Жоошев.
Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября. Процесс проходит в закрытом режиме. Ранее суд неоднократно откладывался из-за плохого самочувствия самого Атамбаева и других подсудимых. В конце прошлого года процесс, вопреки требованиям защиты, решили перенести из Первомайского районного суда столицы в здание Госкомитета Нацбезопасности.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и вылетел в Чечню. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Госдума РФАдам ДелимхановАлмазбек АтамбаевРоссияКиргизияВ мире
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