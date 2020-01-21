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Новикомбанк ожидает семикратный рост прибыли за 2019 год
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РИА Новости

Новикомбанк ожидает семикратный рост прибыли за 2019 год

18:01 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ за 2019 год до учета событий после отчетной даты (СПОД) по предварительным данным в семь раз превысила результат 2018 года и достигла 10 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
"По предварительным подсчетам, за 2019 год рост активов Новикомбанка составит 80 миллиардов рублей, а чистая прибыль по РСБУ до учета СПОД составит 10 миллиардов рублей. Это в семь раз выше результата 2018 года. Такая беспрецедентная динамика и рост активов достигнуты, в первую очередь, благодаря значительному росту кредитного портфеля. Финансирование национальных проектов, поддержка акционера банка, Госкорпорации Ростех, постоянный поиск новых точек роста – все это отражается на ежегодном укреплении наших позиций", - сказала Георгиева.
По ее словам, по итогам 2019 года Новикомбанк стал безусловным лидером по темпам органического роста кредитного портфеля среди российских банков. За 12 месяцев кредитная организация увеличила объем финансирования высокотехнологичных предприятий на 34% против среднего по отрасли уровня 3,6%.
Основной драйвер роста портфеля – финансирование программ в рамках нацпроектов, которые реализует, в том числе, и контролирующий акционер Новикомбанка - Госкорпорация Ростех. Среди заемщиков банка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей.
В 2019 году Новикомбанк также активно развивал розничный бизнес, увеличив портфель потребительских и ипотечных кредитов на 84%, добавила Георгиева.
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Благодаря активному кредитованию высоконадежных заемщиков Новикомбанк продемонстрировал положительную динамику по всем ключевым показателям деятельности. В частности, по предварительным данным, процентные доходы Банка по РСБУ выросли на 70% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, указала предправления.
"Семикратный рост прибыли подтверждает эффективность работы, нацеленной на исполнение утвержденной акционером Стратегии развития банка. Новикомбанк не только выполняет, но и перевыполняет план по бесперебойному обеспечению финансовыми ресурсами предприятий, входящих в госкорпорацию Ростех. Важно, что мы предлагаем продукты, оптимальные в конкретных условиях и для поставленных задач, используя все имеющиеся дополнительные возможности, включая меры господдержки", - заключила Георгиева.
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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