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Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана
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РИА Новости

Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана

17:54 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться поступательно и в будущем, и не прокомментировал смену правительства РФ.

"Это внутреннее дело России, поэтому здесь комментария нет. Я уверен, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться поступательно и в будущем", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
30 декабря 2019, 15:39
Лидер Азербайджана приедет в Москву на День Победы
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Ильхам АлиевРоссияАзербайджанВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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