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В Рязанской области загорелся центр адаптации для бездомных
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РИА Новости

В Рязанской области загорелся центр адаптации для бездомных

17:41 21.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из-за пожара 28 человек из центра социальной адаптации для бездомных в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Криуша Клепиковского района поступила спасателям в 16.20 мск во вторник.
"Произошло возгорание в комнате центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Никто не пострадал, эвакуированы 28 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание было ликвидировано в 16.40 мск.
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