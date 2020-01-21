В Рязанской области загорелся центр адаптации для бездомных

ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из-за пожара 28 человек из центра социальной адаптации для бездомных в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Криуша Клепиковского района поступила спасателям в 16.20 мск во вторник.
"Произошло возгорание в комнате центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Никто не пострадал, эвакуированы 28 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание было ликвидировано в 16.40 мск.
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