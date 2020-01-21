"Росатом" создаст новую компанию в области квантовых технологий

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госкорпорация Госкорпорация "Росатом" создает новую компанию, которая будет работать в области квантовых технологий, следует из решения прошедшего во вторник заседания совета директоров холдинга "Атомэнергопром" (входящего в Росатом и консолидирующего гражданские активы российской атомной отрасли), опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Новая компания ООО "Совместное предприятие "Квантовые технологии" с уставным капиталом 300 миллионов рублей будет полностью принадлежать "Атомэнергопрому".

Квантовые технологии позволяют создавать приборы и устройства, использующие законы квантовой физики. По мнению специалистов, в XXI веке началась "вторая квантовая революция" – новая стадия быстрого развития квантовых технологий, основанная на управлении поведением отдельных квантовых частиц. Благодаря этому, в частности, можно будет создавать сверхнадежные системы передачи информации. Ожидается, что квантовые технологии станут основой компьютеров, которые будут обладать рекордной скоростью вычислений, а также сверхточных датчиков.

Росатом участвует в создании российского квантового компьютера. Этот проект с бюджетом свыше 20 миллиардов рублей, рассчитанный до 2024 года, выполняется в рамках соглашения между правительством России и Росатомом о развитии сферы квантовых вычислений. В "цифровом" блоке Росатома для этого организован проектный офис.

В проекте заняты несколько организаций и команд, работающих в России в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий. В Росатоме разработкой квантовых вычислителей занимается "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА). Над созданием квантового компьютера работают также ученые МГУ имени Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", Российского квантового центра, Физического института имени Лебедева и ряда других академических институтов.