Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2020-01-21T17:45+0300
https://ria.ru/20200121/1563684405.html
"Росатом" создаст новую компанию в области квантовых технологий
https://cdn22.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:277:3148:2048_1036x0_80_0_0_9adadaa2860dd81d82360fbe7071c071.jpg
РИА Новости

"Росатом" создаст новую компанию в области квантовых технологий

17:41 21.01.2020 (обновлено: 17:45 21.01.2020)
668
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создает новую компанию, которая будет работать в области квантовых технологий, следует из решения прошедшего во вторник заседания совета директоров холдинга "Атомэнергопром" (входящего в Росатом и консолидирующего гражданские активы российской атомной отрасли), опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Новая компания ООО "Совместное предприятие "Квантовые технологии" с уставным капиталом 300 миллионов рублей будет полностью принадлежать "Атомэнергопрому".
Квантовые технологии позволяют создавать приборы и устройства, использующие законы квантовой физики. По мнению специалистов, в XXI веке началась "вторая квантовая революция" – новая стадия быстрого развития квантовых технологий, основанная на управлении поведением отдельных квантовых частиц. Благодаря этому, в частности, можно будет создавать сверхнадежные системы передачи информации. Ожидается, что квантовые технологии станут основой компьютеров, которые будут обладать рекордной скоростью вычислений, а также сверхточных датчиков.
Росатом участвует в создании российского квантового компьютера. Этот проект с бюджетом свыше 20 миллиардов рублей, рассчитанный до 2024 года, выполняется в рамках соглашения между правительством России и Росатомом о развитии сферы квантовых вычислений. В "цифровом" блоке Росатома для этого организован проектный офис.
Логотип Росатом
Вчера, 15:53Ядерные технологии
"Росатом" может построить в Сибири уникальный синхротрон СКИФ
В проекте заняты несколько организаций и команд, работающих в России в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий. В Росатоме разработкой квантовых вычислителей занимается "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА). Над созданием квантового компьютера работают также ученые МГУ имени Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", Российского квантового центра, Физического института имени Лебедева и ряда других академических институтов.
Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
2011000
Обсудить 1
Ядерные технологииРоссийский квантовый центрРосатомРоссияТехнологии
Рекомендуем
Логотип Росатом
"Росатом" может построить в Сибири уникальный синхротрон СКИФ
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Ученые "Росатома" помогут Китаю создать перспективный ядерный реактор
Государственный флаг Арабской Республики Египет
Россия поможет создать нормативную базу атомной энергетики в Египте
Пуск ракеты с космодрома Байконур
Эксперт назвал главный минус новой российской ракеты "Союз-5"
Президент Сербии Александр Вучич на церемонии открытия памятного бюста Евгению Примакову в Российском центре науки и культуры в Белграде
Президент Сербии рассказал о планируемых встречах с Путиным
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Территория Тяньваньской АЭС
Росатом назвал начало строительства энергоблока №7 Тяньваньской АЭС
Противотанковые гранаты РПГ-26, обнаруженные в мусорном баке в Житомирской области
На Украине нашли противотанковые гранаты в мусорном баке
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Минспорта Дагестана прокомментировал запрет посещать бассейн женщинам
Пленарное заседание Государственной Думы
Госдума отклонила два проекта о "детях войны"
Таблетки
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba
Больное сердце
Ученые назвали новую причину инфарктов
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока – 2" изложил доводы по газовой директиве ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния