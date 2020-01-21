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Путин пообещал Краснову регулярные встречи
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РИА Новости

Путин пообещал Краснову регулярные встречи

17:32 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал регулярные встречи кандидату на пост генпрокурора Игорю Краснову, в случае поддержки со стороны Совета федерации и назначения его на должность.
"Надеюсь, верхняя палата вас поддержит и, в этом случае, желаю вам всего самого доброго. Мы с вами регулярно будем встречаться. Увидимся в ближайшее время", - сказал Путин.
На встречу в Кремль Путин пригласил Краснова и Юрия Чайку, покинувшего пост генпрокурора.
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Вчера, 15:38
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