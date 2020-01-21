Путин пообещал Краснову регулярные встречи

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал регулярные встречи кандидату на пост генпрокурора Игорю Краснову, в случае поддержки со стороны Совета федерации и назначения его на должность.
"Надеюсь, верхняя палата вас поддержит и, в этом случае, желаю вам всего самого доброго. Мы с вами регулярно будем встречаться. Увидимся в ближайшее время", - сказал Путин.
На встречу в Кремль Путин пригласил Краснова и Юрия Чайку, покинувшего пост генпрокурора.
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