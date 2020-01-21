В Болгарии экс-главу разведки обвинили в утечке секретной информации

По данным обвинителей, Димитров совершил служебное преступление в период с 14 июля по 9 августа 2016 года, не организовав контроль над деятельностью по защите секретной информации. В результате нарушений неназванная коммерческая компания получила доступ к конфиденциальным данным ведомства, а также финансовую выгоду в размере 91,5 тысячи евро.