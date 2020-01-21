В Болгарии экс-главу разведки обвинили в утечке секретной информации

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший глава Национальной службы разведки Болгарии Драгомир Димитров обвиняется в утечке секретной информации, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление военно-окружной прокуратуры в Софии.
По данным обвинителей, Димитров совершил служебное преступление в период с 14 июля по 9 августа 2016 года, не организовав контроль над деятельностью по защите секретной информации. В результате нарушений неназванная коммерческая компания получила доступ к конфиденциальным данным ведомства, а также финансовую выгоду в размере 91,5 тысячи евро.
Димитров, покинувший пост главы болгарской разведки в июле 2018 года, в настоящее время занимает должность генерального консула Болгарии в Мюнхене.
Залог, обеспечивающий поручительство за явку Димитрова в суд, составляет 5 тысяч левов (2,5 тысячи евро), отмечается в заявлении.
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