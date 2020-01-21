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Рязанская область
Рязанская область
2020-01-21T17:27+0300
https://ria.ru/20200121/1563683527.html
Рязанские власти рассказали о создании инфраструктуры для жизни людей
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РИА Новости

Рязанские власти рассказали о создании инфраструктуры для жизни людей

17:26 21.01.2020 (обновлено: 17:27 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Песня
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РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Власти Рязанской области сегодня делают все, чтобы жизнь в регионе становилась лучше и комфортнее, заявил губернатор региона Николай Любимов на церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса "Триумф" в городе Спас-Клепики.
Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в рамках национального проекта "Демография". Комплекс оснащен современным оборудованием, есть 25-метровый бассейн с трибунами для зрителей, тренажерные залы, универсальный спортзал. В созданной на базе ФОКа спортшколе будут готовить спортсменов для сборных команд Рязанской области и России. В секциях будут бесплатно заниматься более 400 детей. На строительство объекта было направлено более 150 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
19 декабря 2019, 19:35Рязанская область
Президент обозначил пути решения проблем в стране, заявил Любимов
На торжественной церемонии открытия ФОКа губернатор отметил, что жители Клепиковского района давно ждали этого события.
"Мы обещали жителям построить здесь ФОК, мы сдержали слово, выполнили просьбу людей. Уверен, что он будет востребован. Все, что мы делаем сегодня, направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше и комфортнее. Это главное, о чем недавно говорил президент РФ в своем послании Федеральному собранию", – сказал Любимов.
Губернатор отметил, что создание современной социальной инфраструктуры для жизни людей в районах, в том числе спортивной, очень важно. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве спорткомплекса и его оснащении, подчеркнув, что большая поддержка в реализации этого проекта была оказана со стороны министерства спорта России, депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова.
По словам Николая Любимова, в ближайшее время в регионе будет открыт еще один ФОК, который построен в Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня. Кроме того, в этом году в областном центре начнется строительство крытого футбольного манежа и крытого ледового катка.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
19 декабря 2019, 16:30Рязанская область
Любимов назвал поддержку семьи одной из главных задач властей региона
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовГосдума РФМинистерство спорта РФРоссияРязанская областьОбщество
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