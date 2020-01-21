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В Красноярском крае локализовали пожар на складе с пиломатериалами
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РИА Новости

В Красноярском крае локализовали пожар на складе с пиломатериалами

17:21 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарных
Работа пожарных
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарных. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на площади 800 квадратных метров на складе с пиломатериалами в Канске Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что склад с пиломатериалами площадью в 800 квадратных метров горит в Канске на улице Кживонь.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В 15.49 (мск) пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказала представитель главка.
По ее словам, к ликвидации пожара привлечены 33 человека и десять единиц техники.
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МЧС РФКрасноярский крайКанскПроисшествия
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