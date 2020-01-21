Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T17:06+0300
https://ria.ru/20200121/1563682583.html
Лавров раскритиковал политику США в сфере ядерных вооружений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/31/1563663141_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bb5b41c88c3be7d261729cb0f54247df.jpg
РИА Новости

Лавров раскритиковал политику США в сфере ядерных вооружений

17:06 21.01.2020
404
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США движутся к наращиванию напряженности в сфере ядерных вооружений и стратегической стабильности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Москва в конце 2019 года направила Вашингтону свои предложения по продлению ДСНВ-3.
Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
19 января, 22:29
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
"Пока мы ответа так и не получили, но тем временем видим движение (США) в противоположном направлении, в направлении наращивания напряженности в сфере стратегической стабильности, в сфере ядерных вооружений", - сказал Лавров, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам.
1310022
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров предупредил об опасности затеваемой НАТО игры в космосе
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
Путин и Аббас обсудят ситуацию в Сирии
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Грушко рассказал о планируемых переговорах России и Франции
Купола собора Николая Чудотворца
В РПЦ оценили позицию митрополита Пирейского по украинскому вопросу
Президент Сербии Александр Вучич на церемонии открытия памятного бюста Евгению Примакову в Российском центре науки и культуры в Белграде
Президент Сербии рассказал о планируемых встречах с Путиным
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин подчеркнул важность вопросов борьбы с терроризмом в СКФО
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока – 2" изложил доводы по газовой директиве ЕС
Государственный флаг Арабской Республики Египет
Россия поможет создать нормативную базу атомной энергетики в Египте
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
Антарктида
В Росгидромете рассказали, растает ли лед в Антарктиде
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Пуск ракеты с космодрома Байконур
Эксперт назвал главный минус новой российской ракеты "Союз-5"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния