Лавров раскритиковал политику США в сфере ядерных вооружений

Он напомнил, что Москва в конце 2019 года направила Вашингтону свои предложения по продлению ДСНВ-3.

"Пока мы ответа так и не получили, но тем временем видим движение (США) в противоположном направлении, в направлении наращивания напряженности в сфере стратегической стабильности, в сфере ядерных вооружений", - сказал Лавров, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам.