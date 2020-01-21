Лавров раскритиковал политику США в сфере ядерных вооружений

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США движутся к наращиванию напряженности в сфере ядерных вооружений и стратегической стабильности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что Москва в конце 2019 года направила Вашингтону свои предложения по продлению ДСНВ-3.
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"Пока мы ответа так и не получили, но тем временем видим движение (США) в противоположном направлении, в направлении наращивания напряженности в сфере стратегической стабильности, в сфере ядерных вооружений", - сказал Лавров, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам.