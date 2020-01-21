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В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам

17:03 21.01.2020 (обновлено: 18:49 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
 Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предлагаемое в законопроекте о поправке в Конституцию РФ исключение слова "подряд" в отношении президентский сроков не означает обнуление предыдущих для тех лиц, кто уже занимал этот пост, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Нет (не означает)", - заявил депутат, отвечая на соответствующий вопрос.
Михаил Авдеев
Вчера, 16:13
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Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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