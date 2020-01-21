В РПЦ не считают правильным ставить вопрос о "реабилитации" Толстого

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В Московском патриархате не считают правильным ставить вопрос о "посмертной реабилитации" писателя Льва Толстого, которого при его жизни Церковь предала анафеме за то, что он "восстал против нее" и "кощунствовал письменно и устно".

"Многие говорят: "Разве нельзя реабилитировать Толстого, ведь столько лет прошло, все страсти улеглись". Но дело в том, что Церковь осудила Толстого не за его творчество, а за то, что он восстал против нее, хулил имя Господне, считал "обычным человеком" Христа Спасителя, а свое искаженное евангелие назвал "Евангелием Иисуса Христа", - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в проповеди после Божественной литургии.

По его словам, Толстой ставил Иисуса Христа в один ряд с Конфуцием, Буддой, Магометом, с другими пророками и учителями нравственности, и "не видел в Нем ничего более". При этом писатель "создал собственное евангелие, из которого удалил все повествования о рождении Иисуса от Девы, о воскресении Христа и о большинстве чудес, а оставшиеся евангельские рассказы перетолковал в рационалистическом духе".

"Толстой восстал против Церкви, и Церковь ответила ему со всем смирением, защищая правду Божию. Церковь отлучила писателя от себя, а, правильнее сказать, констатировала, что он сам себя отлучил от Церкви. Чего, собственно, Толстой и не скрывал, ибо открыто выступал против Церкви, против церковных таинств, кощунствуя письменно и устно. И Церковь вынесла свой приговор этому человеку, невзирая на то, что он был великим писателем, пользовался, прежде всего, большим авторитетом у интеллигенции, но также был известен и в среде простого народа", - добавил представитель РПЦ.

Митрополит Иларион напомнил, что серьезным современным исследователем творчества Толстого с церковной точки зрения был скончавшийся в ночь на 20 января историк Церкви и богослов, протоиерей Георгий Ореханов, который "очень спокойно и внятно" объяснял всем, почему знаменитый русский классик был отлучен от Церкви.