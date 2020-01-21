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В Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам

16:16 21.01.2020 (обновлено: 16:35 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Механизм о выражении вотума недоверия федеральным министрам со стороны парламента проработают ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию, заявил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
"Мы в заключении (на законопроект - ред.) специально написали, что требует дополнительного обсуждения ситуация, когда министры не утверждены. Что дальше делать? Это первый вопрос. И требует проработки вопрос о возможности постановки вопроса о прекращении полномочий конкретного федерального министра или вице-премьера, то есть такой вотум недоверия", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о том, будет ли предусмотрен механизм о выражении парламентом вотума недоверия министрам.
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"Мы к этому вопросу привлекаем внимание и сами будем работать ко второму чтению", - добавил глава думского комитета.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Законопроект внесен в примерный план работы Госдумы на январь. Первое чтение, как ожидается, должно состояться 23 января.
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