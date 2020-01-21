Объем розничной торговли в КНР в 2019 году вырос на 8%

Потребление обеспечило 57,8% экономического роста Китая, и уже шестой год подряд оставалось главным локомотивом экономического роста. В 2019 году потребление, внешняя торговля и объем использованных иноинвестиций стабильно росли, достигнув нового исторического максимума.

Цянь Кэмин подчеркнул, что в этом году Минкоммерции будет продолжать ориентироваться, в основном, на структурную реформу внутреннего предложения и политику реформ и открытости, содействовать устойчивому росту в коммерческой сфере, способствовать оформлению конкурентоспособного внутреннего рынка, повышению уровня открытости, чтобы внести новый вклад во всеобъемлющее построение среднезажиточного общества.