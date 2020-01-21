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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-21T16:12+0300
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Объем розничной торговли в КНР в 2019 году вырос на 8%
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РИА Новости

Объем розничной торговли в КНР в 2019 году вырос на 8%

16:12 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий объем розничной торговли в КНР в 2019 году составил 41,2 триллиона юаней, увеличившись на 8% по сравнению с 2018 годом, сообщил замглавы Минкоммерции КНР Цянь Кэмин.
Потребление обеспечило 57,8% экономического роста Китая, и уже шестой год подряд оставалось главным локомотивом экономического роста. В 2019 году потребление, внешняя торговля и объем использованных иноинвестиций стабильно росли, достигнув нового исторического максимума.
Цянь Кэмин отметил, что в 2019 году Минкоммерции содействовало развитию интеграционной инициативы "Одного пояса, одного пути". Были успешно проведены 2-я Китайская международная импортная выставка и Международный экономический форум "Хунцяо". Ускорилось создание пилотных зон и портов свободной торговли. Достигнуты определенные подвижки в разрешении американо-китайского торгового конфликта: на прошлой неделе Китай и США подписали первый этап торгового соглашения. Велась реконструкция пешеходных улиц. За год поток покупателей и объем сделок, совершенных на 11 экспериментальных пешеходных улицах, выросли на 22,6% и 17% соответственно.
Цянь Кэмин подчеркнул, что в этом году Минкоммерции будет продолжать ориентироваться, в основном, на структурную реформу внутреннего предложения и политику реформ и открытости, содействовать устойчивому росту в коммерческой сфере, способствовать оформлению конкурентоспособного внутреннего рынка, повышению уровня открытости, чтобы внести новый вклад во всеобъемлющее построение среднезажиточного общества.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра в Московском Кремле экспозиции собираемых в России внедорожников китайской марки Haval
17 января, 12:47Россия-Китай: Главное
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