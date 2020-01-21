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Новости Подмосковья
2020-01-21T16:11+0300
https://ria.ru/20200121/1563678793.html
Соцпомощь в 2019 году получили почти 100 тысяч жителей Подмосковья
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РИА Новости

Соцпомощь в 2019 году получили почти 100 тысяч жителей Подмосковья

16:11 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская уточнила, что в 2019 году социальную помощь от государства получили свыше 98,5 тысячи малоимущих жителей Подмосковья, сообщил телеканал "360".
Рассчитывать на получение соцпомощи от государства могут малоимущие – одинокие граждане или семьи, у которых среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.
Для подачи заявления на получение государственной соцпомощи нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
"Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1000 рублей в месяц. Она не должна превышать 6000 рублей в календарном году", – добавила глава минсоцразвития Московской области.
Ирина Фаевская пояснила, что размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за последние три месяца.
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