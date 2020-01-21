Соцпомощь в 2019 году получили почти 100 тысяч жителей Подмосковья

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская уточнила, что в 2019 году социальную помощь от государства получили свыше 98,5 тысячи малоимущих жителей Подмосковья, сообщил телеканал Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская уточнила, что в 2019 году социальную помощь от государства получили свыше 98,5 тысячи малоимущих жителей Подмосковья, сообщил телеканал "360"

Рассчитывать на получение соцпомощи от государства могут малоимущие – одинокие граждане или семьи, у которых среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

Для подачи заявления на получение государственной соцпомощи нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

"Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1000 рублей в месяц. Она не должна превышать 6000 рублей в календарном году", – добавила глава минсоцразвития Московской области.