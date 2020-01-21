Московская область стала лидером в ЦФО по заготовке донорской крови

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Московскую область признали лидером по заготовке крови в Центральном федеральном округе. В 2019 году в регионе заготовили свыше 10 тысяч литров донорской крови, сообщил телеканал Московскую область признали лидером по заготовке крови в Центральном федеральном округе. В 2019 году в регионе заготовили свыше 10 тысяч литров донорской крови, сообщил телеканал "360"

В Подмосковье регулярно проходят выездные акции "День донора". В прошлом году таких провели больше 600, в них приняли участие более 27 тысяч человек из разных муниципалитетов Московской области.

"Мы делаем донорство в Подмосковье доступным и удобным. Благодаря работе по заготовке крови в выездных условиях каждый житель Подмосковья может совершить донацию рядом с домом, на работе или в учебном заведении. Благодарим наших корпоративных партнеров и волонтеров за огромный труд по привлечению доноров и пропаганде донорства", – сказала главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.