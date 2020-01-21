Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-21T16:11+0300
https://ria.ru/20200121/1563678734.html
Московская область стала лидером в ЦФО по заготовке донорской крови
https://cdn24.img.ria.ru/images/153187/51/1531875131_0:60:1500:904_1036x0_80_0_0_3e130c7cb02e9cd7b6989c189ec00aff.jpg
РИА Новости

Московская область стала лидером в ЦФО по заготовке донорской крови

16:11 21.01.2020
10
© РИА Новости / Егор ЕремовДонор сдает кровь
Донор сдает кровь
© РИА Новости / Егор Еремов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Московскую область признали лидером по заготовке крови в Центральном федеральном округе. В 2019 году в регионе заготовили свыше 10 тысяч литров донорской крови, сообщил телеканал "360".
В Подмосковье регулярно проходят выездные акции "День донора". В прошлом году таких провели больше 600, в них приняли участие более 27 тысяч человек из разных муниципалитетов Московской области.
"Мы делаем донорство в Подмосковье доступным и удобным. Благодаря работе по заготовке крови в выездных условиях каждый житель Подмосковья может совершить донацию рядом с домом, на работе или в учебном заведении. Благодарим наших корпоративных партнеров и волонтеров за огромный труд по привлечению доноров и пропаганде донорства", – сказала главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Желающие провести акцию "День донора" в своем городе или на предприятии могут обращаться в Московскую областную станцию переливания крови (МОСПК).
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
Соцпомощь в 2019 году получили почти 100 тысяч жителей Подмосковья
Рабочие у первой пилотной металлургической печи для выплавки чугуна
Промышленное производство Подмосковья в 2019 году выросло на 12,5%
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Свыше 3,5 миллиона жителей МО сделали прививки от гриппа в 2019 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Центр содействия бизнесу создадут в Подмосковье
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Инвестиции в экономику Подмосковья превысили триллион рублей
Строительство
В Подмосковье в 2020 году будет создано 50 тысяч рабочих мест
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев назначил Григория Артамонова и.о главы Чехова
Мужчина во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
В Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие 210 тысяч человек
Занятие в республиканской детской больнице Хакасии
Врачи выдадут родителям "инструкцию" к заболевшему ребенку
Школьники смотрят в бинокуляр во время экскурсии в планетарий
В отреставрированном планетарии отроют школу космонавтики для детей
Атомный ледокол Арктика
"Росатом" ждет атомный ледокол "Арктика" в первом полугодии
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
В рабочей группе оценили предложения по изменениям в Конституцию
Медсестра готовит шприц с вакциной против гриппа
В России запустили лечебно-диагностические "поезда здоровья"
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
Лента новостейМолния