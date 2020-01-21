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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-21T16:14+0300
https://ria.ru/20200121/1563678446.html
В Ухане создан штаб по борьбе со вспышкой нового коронавируса
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РИА Новости

В Ухане создан штаб по борьбе со вспышкой нового коронавируса

16:05 21.01.2020 (обновлено: 16:14 21.01.2020)
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Ухань, административном центре провинции Хубэй, создан штаб по профилактике и контролю пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV).
Штаб возглавляет мэр города Ухань Чжоу Сяньван. Создано восемь рабочих групп, отвечающих за обеспечение снабжения на экстренный случай, транспорт, медицинскую помощь и контроль ситуации с эпидемией.
На заседании потребовали создать медицинскую группу, предназначенную для лечения каждого зараженного пневмонией пациента, находящегося в критическом состоянии, а также усилить меры по защите медицинского персонала от заражения. Необходимо отменить ненужные масштабные публичные собрания или сократить их число.
Штаб призван своевременно информировать общественность о ситуации с эпидемией и успехах в работе по ее профилактике и контролю.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Вчера, 11:38
Роспотребнадзор разработал тесты для выявления нового коронавируса
Пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, была впервые зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань, где было подтверждено 198 случаев этого заболевания.
По информации на 18:00 понедельника, в Китае в общей сложности обнаружено 224 случая заражения пневмонией нового типа, в их числе были подтверждены 217 случаев, 7 остаются предполагаемыми.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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