В Ухане создан штаб по борьбе со вспышкой нового коронавируса

МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В городе Ухань, административном центре провинции Хубэй, создан штаб по профилактике и контролю пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV).
Штаб возглавляет мэр города Ухань Чжоу Сяньван. Создано восемь рабочих групп, отвечающих за обеспечение снабжения на экстренный случай, транспорт, медицинскую помощь и контроль ситуации с эпидемией.
На заседании потребовали создать медицинскую группу, предназначенную для лечения каждого зараженного пневмонией пациента, находящегося в критическом состоянии, а также усилить меры по защите медицинского персонала от заражения. Необходимо отменить ненужные масштабные публичные собрания или сократить их число.
Штаб призван своевременно информировать общественность о ситуации с эпидемией и успехах в работе по ее профилактике и контролю.
Пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, была впервые зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань, где было подтверждено 198 случаев этого заболевания.
По информации на 18:00 понедельника, в Китае в общей сложности обнаружено 224 случая заражения пневмонией нового типа, в их числе были подтверждены 217 случаев, 7 остаются предполагаемыми.